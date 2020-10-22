Экс-игрок «Ростова» перешёл из «Лацио» в «Аль-Айн»

Ангольский защитник Баштуш, выступающий за итальянский «Лацио», покинул клуб. Бывший игрок «Ростова» перешёл в саудовский «Аль-Айн».

«Лацио» объявил об уходе Баштуша на своём официальном сайте.

Сообщалось, что Баштуш покинет римский клуб в летнее трансферное окно, а президент «Лацио» Клаудио Лотито хотел бы выручить за ангольца € 5 млн. Игроком интересовались турецкие клубы «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир».



28-летний Баштуш перешёл в «Лацио» из «Ростова» в 2016 году. В завершившемся розыгрыше чемпионата Италии он провёл за римский клуб 16 матчей, в которых забил 1 гол и получил 4 жёлтые карточки. В 2019 году в составе «Лацио» он завоевал Кубок Италии. В составе «Ростова» Баштуш выиграл Кубок России и стал серебряным призёром чемпионата.