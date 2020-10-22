Бывший президент «Реала»: долг клуба составляет около € 1 млрд

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон поделился своим мнением о «Королевском клубе».
«Из-за глупой продажи Криштиану команде нужен нападающий, а также усиление на других позициях. Но печальная реальность такова, что казна «Реала» не просто пуста — долг клуба составляет около € 1 млрд.
Поражения в матчах с «Кадисом» и «Шахтёром» очень опечалили всех, но мы должны сохранять оптимизм, так как у этой команды уже были трудные времени, но она сумела их преодолеть. В матче с «Шахтёром» было много ошибок, но нельзя выделить одного виновного. После глупой продажи Криштиану нет никого, кто может забивать голы.
Я бы не хотел видеть Рауля Гонсалеса на посту главного тренера. Не потому, что у меня нет большой привязанности и уважения к нему как к игроку, тренеру и человеку, а потому, что это означало бы увольнение тренера, который выиграл три Лиги чемпионов подряд», — приводит слова Кальдерона AS.
- 22 октября 2020
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