«Байер» разгромил «Ниццу» в Лиге Европы

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы леверкузенский «Байер» разгромил «Ниццу» со счётом 6:2. Встреча состоялась в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Обслуживала матч хорватская бригада арбитров под руководством Франа Йовича, ассистировали судьи на линиях Ивица Модрич и Хрвое Радич.

Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Надим Амири, которому ассистировал Леон Бэйли. Через несколько минут преимущество немцев увеличил Лукас Аларио с передачи Юлиана Баумгартлингера. На 31-й минуте разрыв в счёте сократил Амин Гуири. В середине второго тайма третий гол забил Мусса Диаби. На 79-й минуте счёт до крупного довёл Карим Беллараби. Через несколько минут Беллараби оформил дубль. На 87-й минуте шестой гол забил Флориан Вирц. В концовке разрыв в счёте сократил Клод Морис.

Завершились ещё два матча Лиги Европы.

«Янг Бойз» — «Рома» — 1:2

ПСВ — «Гранада» — 1:2