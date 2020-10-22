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«Байер» разгромил «Ниццу» в Лиге Европы

«Байер» разгромил «Ниццу» в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы леверкузенский «Байер» разгромил «Ниццу» со счётом 6:2. Встреча состоялась в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Обслуживала матч хорватская бригада арбитров под руководством Франа Йовича, ассистировали судьи на линиях Ивица Модрич и Хрвое Радич.

Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Надим Амири, которому ассистировал Леон Бэйли. Через несколько минут преимущество немцев увеличил Лукас Аларио с передачи Юлиана Баумгартлингера. На 31-й минуте разрыв в счёте сократил Амин Гуири. В середине второго тайма третий гол забил Мусса Диаби. На 79-й минуте счёт до крупного довёл Карим Беллараби. Через несколько минут Беллараби оформил дубль. На 87-й минуте шестой гол забил Флориан Вирц. В концовке разрыв в счёте сократил Клод Морис.

Завершились ещё два матча Лиги Европы.

«Янг Бойз» — «Рома» — 1:2

ПСВ — «Гранада» — 1:2

Лига Европы. Группа C. 1-й тур
22 октября 2020, четверг. 19:55 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
6 : 2
Ницца
Ницца, Франция
1:0 Амири – 11'   2:0 Аларио – 16'   2:1 Гуири – 31'   3:1 Диаби – 61'   4:1 Беллараби – 79'   5:1 Беллараби – 83'   6:1 Вирц – 87'   6:2 Клод Морис – 90'
Лига Европы. Группа A. 1-й тур
22 октября 2020, четверг. 19:55 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
1 : 2
Рома
Рим, Италия
1:0 Нсаме – 14' (пен)   1:1 Перес – 69'   1:2 Кумбула – 73'
Лига Европы. Группа E. 1-й тур
22 октября 2020, четверг. 19:55 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 2
Гранада
Гранада, Испания
1:0 Гётце – 45+1'   1:1 Молина – 57'   1:2 Мачис – 66'
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