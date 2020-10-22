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«Арсенал» вырвал победу у «Рапида»

«Арсенал» вырвал победу у «Рапида»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Арсенал» переиграл «Рапид». Встреча проходила на стадионе «Альянц» в Вене и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Нападающий венского «Рапида» Таксиархис Фунтас открыл счёт в матче с «Арсеналом», забив курьёзный гол в ворота Бернда Лено. На 51-й минуте защитник «канониров» Давид Луис под прессингом в своей штрафной отдал пас назад голкиперу, Лено решил отпасовать вперёд, однако форвард Эркан Кара перехватил мяч. Нападающий австрийской команды отдал пас Фунтасу, который отправил мяч точно между ног Лено.

Луис забил ответный мяч на 70-й минуте матча. Спустя четыре минуте Пьер-Эмерик Обамеянг вывел «Арсенал» вперёд, ассистировал нападающему Эктор Бельерин.

Лига Европы. Группа B. 1-й тур
22 октября 2020, четверг. 19:55 МСК
Рапид В
Вена, Австрия
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Фунтас – 51'   1:1 Давид Луис – 70'   1:2 Обамеянг – 74'
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