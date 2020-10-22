«Арсенал» вырвал победу у «Рапида»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Арсенал» переиграл «Рапид». Встреча проходила на стадионе «Альянц» в Вене и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Нападающий венского «Рапида» Таксиархис Фунтас открыл счёт в матче с «Арсеналом», забив курьёзный гол в ворота Бернда Лено. На 51-й минуте защитник «канониров» Давид Луис под прессингом в своей штрафной отдал пас назад голкиперу, Лено решил отпасовать вперёд, однако форвард Эркан Кара перехватил мяч. Нападающий австрийской команды отдал пас Фунтасу, который отправил мяч точно между ног Лено.

Луис забил ответный мяч на 70-й минуте матча. Спустя четыре минуте Пьер-Эмерик Обамеянг вывел «Арсенал» вперёд, ассистировал нападающему Эктор Бельерин.