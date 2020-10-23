Кучаев о ничьей с «Вольфсбергом»: не самый плохой результат
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал игру своей команды в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергом».
«Наверное, ничья не самый плохой результат, тем более в таких условиях. Мы знали, что они будут прессинговать, разбирали их игру, но на таком тяжелом поле было нелегко выходить из-под прессинга короткими передачами, поэтому были ориентированы на длинные. Вчера провели здесь тренировку, поэтому были готовы к такому полю», — сказал Кучаев в эфире «Матч ТВ».
Кучаев — лучший бомбардир ЦСКА в текущем розыгрыше РПЛ, на его счету 5 голов в 11 матчах.
Во втором туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА дома сыграет с загребским «Динамо», которое дома сыграло вничью 0:0 с голландским «Фейенордом».
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