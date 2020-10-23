Сандро Шварц: я счастлив оказаться в Москве, первое впечатление — великолепное

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о первых впечатлениях от России и предстоящем тренировочном процессе.



«Всё хорошо, я счастлив оказаться в Москве, на тренировочной базе. Я очень рад. Всё хорошо, люди здесь всегда готовы помочь. Первое впечатление от базы — великолепное, картины с легендами клуба, комнаты и территория базы впечатлили. Я рад начать работу в «Динамо», у нас впереди первый матч, мы наконец-то можем начать делать свою работу.



Мы начнём с просмотра видео, потом пройдёт первая тренировка, на которой мы разберём план действий на матч против «Сочи». Это главное, что предстоит сделать», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».

14 октября Шварц был назначен новым главным тренером московского «Динамо», контракт с немецким специалистом подписан до конца сезона-2021/2022. Помощниками нового тренера стали Волкан Булут и Андрей Воронин.