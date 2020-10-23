Матч «Спартак» — «Ростов» пройдёт в Москве

В Российской Премьер-Лиге рассказали о месте проведения матча 13-го тура «Спартак» – «Ростов», который должен состояться 31 октября.



«Спартак» проинформировал лигу, что матч с «Ростовом» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.



Ранее появилась информация, что встреча «Спартак» — «Ростов» пройдёт в Ростове-на-Дону. Сообщалось, что после решения Роспотребнадзора о проведении матча на стадионе «Открытие Арена» без зрителей клубы договорились об обмене кругами, так как в Ростове разрешено проведение игр с болельщиками. «Чемпионат» обращался за комментариями в «Спартак», но там от комментариев отказались.



«Спартак», набрав в 11 турах 24 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (24). «Ростов» (20) — на 5-м месте.

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