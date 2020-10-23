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Сергей Семак: Малком не сыграет с «Рубином», Юрий Жирков может выйти на поле

Сергей Семак: Малком не сыграет с «Рубином», Юрий Жирков может выйти на поле
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подготовку к матчу 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».

«Важно быстрее сыграть следующую игру. Сейчас задача — восстановиться и хорошо подготовиться, несмотря на неприятный результат в 1-м туре Лиги чемпионов.

По состоянию Малкома дополнительной информации нет. Пока он не работает в общей группе и с «Рубином» не сыграет. Ждём возможности, чтобы обследовать его дополнительно.

Жирков будет заниматься индивидуально, а мы будем смотреть за его состоянием. Вероятность такая есть, но более конкретно, насколько повреждение его беспокоит и насколько он готов, можно будет сказать в пятницу.

На подготовку к «Рубину» влияет матч с «Брюгге». Естественно, что с хорошим настроением восстанавливаться и готовиться легче. Но в любом случае мы занимаемся своей работой, готовимся к следующей игре», — цитирует Семака «Матч ТВ».

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