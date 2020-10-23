«Главное, чтобы мозги были на месте, а зубы вставим». Черчесов рассказал о состоянии сына

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о решении своего сына, вратаря клуба «Олимп-Долгопрудный» Станислава Черчесова-младшего, играть в футбол, а также рассказал о его самочувствии после травмы головы.
«Зачем сыну футбол при его знаниях? Это вопрос не ко мне, а к нему. Он с удовольствием тренируется, играет. Я ему ни разу ничего не говорил.
Чувствует он себя хорошо, я его вчера забрал. Дробышев сделал операцию, быстренько организовали. Главное, чтобы мозги были на месте, а зубы мы вставим. Он молодец, о нём все отзываются профессионально. Я отношусь спокойно, потому что это часть профессии – сам с этим сталкивался», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».
Напомним, в первом тайме матча 12-го тура Профессиональной футбольной лиги с «Родиной» Черчесов-младший получил удар коленом в голову, потерял сознание и был госпитализирован.
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