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Сын Черчесова успешно перенёс операцию

Сын Черчесова успешно перенёс операцию
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

В «Олимпе-Долгопрудный» рассказали о состоянии вратаря Станислава Черчесова-младшего, получившего травму в матче 12-го тура Профессиональной футбольной лиги с «Родиной».

«Оценивать состояние Станислава сейчас достаточно сложно, он только отошёл от наркоза. В целом по тому, что сказали врачи, операция прошла успешно, в плановом режиме, без всяких осложнений. Сейчас он находится под плановым наблюдением», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.

Напомним, в первом тайме матча Черчесов получил удар коленом в голову, потерял сознание и был госпитализирован. Напомним, вратарь подмосковного клуба является сыном главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

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