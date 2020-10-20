Сын Черчесова успешно перенёс операцию
В «Олимпе-Долгопрудный» рассказали о состоянии вратаря Станислава Черчесова-младшего, получившего травму в матче 12-го тура Профессиональной футбольной лиги с «Родиной».
«Оценивать состояние Станислава сейчас достаточно сложно, он только отошёл от наркоза. В целом по тому, что сказали врачи, операция прошла успешно, в плановом режиме, без всяких осложнений. Сейчас он находится под плановым наблюдением», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.
Напомним, в первом тайме матча Черчесов получил удар коленом в голову, потерял сознание и был госпитализирован. Напомним, вратарь подмосковного клуба является сыном главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Габулов: операцию Черчесову сделает хирург, работавший со мной после эпизода с Веллитоном
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