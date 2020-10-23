Бывший вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин согласовал контракт с «Фортуной»

Бывший вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин продолжит карьеру в Германии. Воспитанник красно-белых договорился о подписании контракта с «Фортуной» из Дюссельдорфа до конца сезона-2020/2021. 24-летний голкипер присоединится к команде на правах свободного агента, сообщает Sport24. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Ранее сообщалось, что Антон находится на просмотре в клубе из Дюссельдорфа. «Фортуна» набрала четыре очка и занимает 12-е место во второй Бундеслиге.
Последним клубом Митрюшкина был «Сьон». В конце июня стало известно, что Антон покинул швейцарский клуб, за который выступал с 2016 года. В составе команды голкипер в 76 матчах пропустил 127 мячей. Впоследствии россиянин попал на просмотр в «Монако», однако стороны так и не заключили контракт.
- 23 октября 2020
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