Зинедин Зидан: «Реал» не подходит к матчу с «Барселоной» как жертва

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о предстоящем матче 7-го тура испанской Примеры с «Барселоной».



«Это лучший момент, чтобы перевернуть ситуацию, потому что речь идёт о завтрашнем матче. Мы не подходим к игре как жертвы или что-то в этом роде. У каждого матча своя история. Футбол хорош тем, что ты можешь быстро изменить своё положение. Нужно мыслить позитивно.



Мы всегда выходим на поле, думая о победе. Порой из-за различных факторов всё складывается не так, как мы хотим, но это не меняет наш настрой. Мы всегда играем с мотивацией», — приводит слова Зидана Marca.



Матч «Барселона» – «Реал» состоится завтра, 24 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой.

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