Шварц: Тедеско? Слышал, что лучше с ним не общаться
Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о наставнике «Спартака» Доменико Тедеско.
«Мы знаем, что в завтрашней игре Евгеньев не сможет играть. Мы сможем произвести какие-то перестановки. Можем поменять и схему игры. У нас сжатое время для подготовки к матчу. Провели тренировку и два-три теоретических занятия.
Тедеско? Слышал, что лучше с ним не общаться. Мы знаем друг друга, наши играли в Бундеслиге. С Доменико не общался, но общался с Кураньи. Чётко понимаю, что дерби со «Спартаком» — это огонь. Мы полностью сконцентрированы пока на завтрашней игре, а дальше будем двигаться шаг за шагом", — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
24 октября «Динамо» дома сыграет с «Сочи».
- 23 октября 2020
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