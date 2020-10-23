Шварц: Тедеско? Слышал, что лучше с ним не общаться

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о наставнике «Спартака» Доменико Тедеско.

«Мы знаем, что в завтрашней игре Евгеньев не сможет играть. Мы сможем произвести какие-то перестановки. Можем поменять и схему игры. У нас сжатое время для подготовки к матчу. Провели тренировку и два-три теоретических занятия.

Тедеско? Слышал, что лучше с ним не общаться. Мы знаем друг друга, наши играли в Бундеслиге. С Доменико не общался, но общался с Кураньи. Чётко понимаю, что дерби со «Спартаком» — это огонь. Мы полностью сконцентрированы пока на завтрашней игре, а дальше будем двигаться шаг за шагом", — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

24 октября «Динамо» дома сыграет с «Сочи».