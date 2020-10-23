Вендел и Айртон получили вызов в олимпийскую сборную Бразилии

Пресс-служба Бразильской конфедерации футбола назвала состав олимпийской сборной на ближайшие матчи. В команду включили 23 футболиста, среди которых полузащитник «Зенита» Вендел и защитник «Спартака» Айртон Лукас.

Олимпийская сборная проведёт ближайшие матчи со сборными Саудовской Аравии и Египта. Матчи состоятся в Саудовской Аравии 13 и 16 ноября соответственно.

«Зенит» объявил о переходе Вендела из «Спортинга» 6 октября. Вендел присоединился к «Спортингу» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.