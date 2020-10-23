Михаил Вилков назначен на матч ФНЛ «Оренбург» — «Енисей»

В матче 17-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» — «Енисей» произошла замена арбитра. Вместо Сергея Чебана, получившего сомнительный тест на коронавирус, матч обслужит Михаил Вилков, сообщает официальный сайт РФС.



Главный арбитр встречи — Михаил Вилков (Нижний Новгород). Ассистентами арбитра назначены Александр Чекалин (Воронеж) и Александр Приходько (Москва). Инспектор матча — Владимир Гамеев (Протвино). Делегат — Сергей Гуторенко (Московская область).

Напомним, судейство Вилкова в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Рубин» было встречено шквалом критики. Казанцы настаивали на переигровке матча, так как были уверены, что арбитр допустил ряд ключевых ошибок. Однако накануне экспертно-судейская комиссия, подведя итоги тура, поддержала все решения Вилкова.