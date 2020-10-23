Спортивный директор «Краснодара» прокомментировал трансферы Маркова, Ионова и Чернова

Спортивный директор «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал последние трансферы клуба. Напомним, к команде в минувшее трансферное окно присоединились нападающий Евгений Марков, полузащитник Алексей Ионов и защитник Евгений Чернов.

«Все говорили и про Берга… Российский рынок ограниченный, скажем так. Все футболисты, которые могли бы нас усилить, давно уже разобраны. Кузяев? Такой вариант был и не был одновременно.

Почему не взяли Лесового? Да, это была неплохая кандидатура, мы её рассматривали. Однако стоит упомянуть обстоятельства, которые играли как за, так и против. Были травмы. Мы думали, что нам хватит того состава, который у нас есть. Поэтому последние трансферы, можно сказать, вынужденная мера.

Ионова взяли на место Шапи? Магомед получит своё игровое время, я в этом уверен. Если он будет соответствовать уровню. Ионов — укрепление обоймы. Не обязательно это дублёр Вандерсона или Шапи", — сказал Бузникин в видео YouTube-канала "Коммент.Шоу".