Соперник «Краснодара» в Лиге чемпионов «Ренн» уступил «Анже» в матче Лиги 1
«Ренн» в матче 8-го тура чемпионата Франции принимал «Анже». Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 18-й минуте — точный удар оформил полузащитник «Ренна» Адриен Эну. «Анже» сравнял счёт уже через девять минут усилиями хавбека Софьяна Буфаля, ассистировал ему нападающий Стефан Баокен.
Во втором тайме гостям удалось выйти вперёд — гол на 57-й минуте встречи забил полузащитник Анжело Фюльжини с передачи защитника Исмаэля Траоре.
Таким образом, «Анже» набрал 13 очков и поднялся на шестое место в таблице чемпионата Франции. «Ренн» (15) занимает третье место. Лидером нынешнего розыгрыша является «Лилль», на втором месте — «ПСЖ».
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