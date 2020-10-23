Соперник «Краснодара» в Лиге чемпионов «Ренн» уступил «Анже» в матче Лиги 1

«Ренн» в матче 8-го тура чемпионата Франции принимал «Анже». Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 18-й минуте — точный удар оформил полузащитник «Ренна» Адриен Эну. «Анже» сравнял счёт уже через девять минут усилиями хавбека Софьяна Буфаля, ассистировал ему нападающий Стефан Баокен.

Во втором тайме гостям удалось выйти вперёд — гол на 57-й минуте встречи забил полузащитник Анжело Фюльжини с передачи защитника Исмаэля Траоре.

Таким образом, «Анже» набрал 13 очков и поднялся на шестое место в таблице чемпионата Франции. «Ренн» (15) занимает третье место. Лидером нынешнего розыгрыша является «Лилль», на втором месте — «ПСЖ».