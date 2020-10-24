Программу матчей 6-го тура английской Премьер-лиги открывала встреча между «Астон Виллой» и «Лидс Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Все три забитых мяча в этой встрече на счету 27-летнего форварда «Лидса» Патрика Бэмфорда. Как отмечает Goal в «Твиттере», игрок «Лидса» отметился хет-триком в АПЛ впервые с 2003 года. Последним автором трёх забитых мячей эту команду в АПЛ является австралийский форвард Марк Видука, отметившийся данным достижением в игре 32-го тура чемпионата Англии сезона-2002/2003 c «Чарльтоном» (6:1).

Видеообзор матча «Астон Вилла» — «Лидс Юнайтед» доступен на «Чемпионате».

В текущем сезоне Патрик Бэмфорд провёл 6 игр за «Лидс» во всех турнирах, в которых отметился 6 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Он пополнил команду Марсело Бьелсы в 2018 году, перейдя из «Миддлсбро» за € 7,9 млн.