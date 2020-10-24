Эдинсон Кавани может дебютировать за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что нападающий Эдинсон Кавани может дебютировать за «дьяволов» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Челси».



«Эдинсон уже давно не играл, ему потребовалось время на подготовку. Кавани от природы обладает прекрасной формой, он следил за собой. Он две недели был на карантине, но мы предоставили ему все условия, тренажёрный зал и беговую дорожку. Он выкладывал видео и данные с занятий. Кавани не был готов сыграть с «ПСЖ», было слишком рано, он ещё недостаточно привёл себя в форму. На данный момент Эдинсон проделал всю необходимую работу, и я надеюсь, что он готов к матчу с «Челси», — цитирует Сульшера Sky Sports.



6 октября Кавани стал игроком «Манчестер Юнайтед». Контракт уругвайского нападающего рассчитан на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

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