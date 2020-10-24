Лэмпард: «Манчестер Юнайтед» — классная команда. Мы видели, как они играли с «ПСЖ»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 6-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед».
«Можно говорить о матчах, в которых сильнейшие команды пропускали много мячей, или же, наоборот, командам удавалось переломить ход встречи, но мне это неинтересно. «Манчестед Юнайтед» — очень сильная команда, мы неоднократно играли с ними в прошлом сезоне и знаем, что это такое. Меня не интересует, что могло бы случиться в прошлых матчах. Жизнь непредсказуема, игра тоже, начало сезона было также крайне нестабильным и непредсказуемым, но мы должны думать только о себе.
Мы верим в свою команду. Посмотрим, как всё будет складываться в ходе сезона. Я не хочу гадать, как всё могло бы быть, тем более в самом начале сезона. У манкунианцев классная команда с классными игроками и отличной организацией. Мы видели, как они действовали в Париже в середине недели. В чемпионате на данный момент команды идут практически вровень и у нас есть возможность заработать непростые очки, но будет очень сложно», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».
Матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится сегодня, 24 октября. Начало — в 19:30 мск.
- 24 октября 2020
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