Агент Гайча: Адольфо счастлив в ЦСКА, теперь он старается учить русский язык
Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал первый гол аргентинца за «армейцев» в официальных матчах.
«Очевидно, что Адольфо упорной работой доказывал, что он заслуживает играть. Ему очень нужен был этот гол, и я рад, что наконец-то это случилось. Понимаете, Адольфо из тех, кто адаптируется быстрее, когда выходит на поле. Я уверен, что игрового времени у него будет еще больше, и он конвертирует его в голы.
Адаптация проходит отлично. Россия хорошая страна, Москва очень красивый город. В быту у Адольфо нет проблем, ему помогает то, что он знает английский, а теперь старается учить русский. Могу сказать, что он счастлив в ЦСКА, а теперь все будет еще лучше», — цитирует агента «Евро-Футбол».
Гайч: результат получился не такой, как мы ожидали, но я рад первому голу за ЦСКА
- 24 октября 2020
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