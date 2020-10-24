ЦСКА разгромил «Урал» в матче молодёжного первенства России — 5:0

В матче 7-го тура молодёжного первенства России «Урал» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе спортбазы «Бажовия» в Сысерти и завершилась победой гостей со счётом 5:0.



На 21-й минуте встречи счёт открыл нападающий ЦСКА Владислав Яковлев. На 37-й минуте Яковлев оформил дубль. В концовке первого тайма, на 45-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Урала», который успешно реализовал полузащитник «армейцев» Андрей Савинов. На 54-й минуте был забит четвёртый гол московской команды. На 73-й минуте итоговый счёт установил защитник ЦСКА Никита Котин.



Московский ЦСКА набрал 16 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Урал» (9) — на 5-м месте. В тройку лидеров входят «Зенит» (15) и «Локомотив» (13).