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ЦСКА разгромил «Урал» в матче молодёжного первенства России — 5:0

ЦСКА разгромил «Урал» в матче молодёжного первенства России — 5:0
Футбол / РПЛ 0

В матче 7-го тура молодёжного первенства России «Урал» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе спортбазы «Бажовия» в Сысерти и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

На 21-й минуте встречи счёт открыл нападающий ЦСКА Владислав Яковлев. На 37-й минуте Яковлев оформил дубль. В концовке первого тайма, на 45-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Урала», который успешно реализовал полузащитник «армейцев» Андрей Савинов. На 54-й минуте был забит четвёртый гол московской команды. На 73-й минуте итоговый счёт установил защитник ЦСКА Никита Котин.

Московский ЦСКА набрал 16 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Урал» (9) — на 5-м месте. В тройку лидеров входят «Зенит» (15) и «Локомотив» (13).

Россия - Молодёжное первенство. 7-й тур
24 октября 2020, суббота. 11:00 МСК
Урал-мол.
Екатеринбург
Окончен
0 : 5
ДВ
ЦСКА-мол.
Москва
0:1 Яковлев – 20'   0:2 Яковлев – 37'   0:3 Савинов – 45' (пен)   0:4 Крачковский – 54'   0:5 Котин – 73'
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