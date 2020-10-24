Дибала и «Ювентус» приостановили переговоры о новом контракте
«Ювентус» и нападающий Пауло Дибала приостановили переговоры о новом контракте, сообщает Tuttosport.
По информации источника, стороны не могут согласовать многие пункты нового контракта и временно приостановили переговорный процесс. Отмечается, что за ситуацией наблюдает лондонский «Челси», который активно интересуется Дибалой. Действующее соглашение аргентинского футболиста с «Ювентусом» рассчитано до июня 2022 года.
Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года, а до этого защищал цвета «Палермо» и «Институто». С 2015 года вызывается в сборную Аргентины. В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Пауло пока не провёл ни одного матча.
«Ювентус» набрал в 4 матчах 8 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
«Ювентус» до января планирует продлить контракт с Пауло Дибалой
- 24 октября 2020
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