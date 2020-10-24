«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: Фил Фоден сравнивает счёт в начале второго тайма

В матче 6-го тура АПЛ встречаются «Вест Хэм» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на Олимпийском стадионе в Лондоне.

На 51-й минуте матча полузащитник Филип Фоден с передачи португальского защитника гостей Жоау Конселу сравнял счёт.

Примечательно, что 20-летний англичанин вышел на поле только после перерыва вместо нападающего Серхио Агуэро.

Счёт был открыт на 18-й минуте встречи. Ударом через себя забил нападающий Майкл Антонио.

После пяти туров «молотобойцы» занимают 10-е место, набрав 7 очков. Подопечные Пепа Гвардиолы — на 11-м (7) месте, но у них один матч в запасе. Лидером соревнований является набравший в 5 встречах 13 очков «Эвертон».



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.