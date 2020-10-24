«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: Фил Фоден сравнивает счёт в начале второго тайма
В матче 6-го тура АПЛ встречаются «Вест Хэм» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на Олимпийском стадионе в Лондоне.
На 51-й минуте матча полузащитник Филип Фоден с передачи португальского защитника гостей Жоау Конселу сравнял счёт.
Примечательно, что 20-летний англичанин вышел на поле только после перерыва вместо нападающего Серхио Агуэро.
Счёт был открыт на 18-й минуте встречи. Ударом через себя забил нападающий Майкл Антонио.
После пяти туров «молотобойцы» занимают 10-е место, набрав 7 очков. Подопечные Пепа Гвардиолы — на 11-м (7) месте, но у них один матч в запасе. Лидером соревнований является набравший в 5 встречах 13 очков «Эвертон».
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.
«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
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