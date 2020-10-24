Судья Алексей Еськов решил завершить карьеру по состоянию здоровья

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Алексей Еськов решил завершить профессиональную карьеру по состоянию здоровья.



«Алексей Еськов действительно не вошел в список судей, рекомендованных ФИФА. Это связано с его решением завершить профессиональную карьеру арбитра по состоянию здоровья. Он почти 20 лет проработал судьей, 11 из которых — в Премьер-Лиге. Постараемся использовать его опыт для дальнейшей работы по развитию судейства», — цитирует Хачатурянца «Спорт-экспресс».



Напомним, Алексей Еськов принял решение приостановить профессиональную карьеру. Напомним, в матче «Спартак» – «Сочи» (2:2) арбитр отвечал за VAR. Красно-белые вели со счётом 2:0, но пропустили два гола с пенальти, первый из которых многим показался спорным, а второй и вовсе ошибочным. После этого судья провалил проверку на детекторе лжи.

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