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Судья Алексей Еськов решил завершить карьеру по состоянию здоровья

Судья Алексей Еськов решил завершить карьеру по состоянию здоровья
Футбол / РПЛ 0

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Алексей Еськов решил завершить профессиональную карьеру по состоянию здоровья.

«Алексей Еськов действительно не вошел в список судей, рекомендованных ФИФА. Это связано с его решением завершить профессиональную карьеру арбитра по состоянию здоровья. Он почти 20 лет проработал судьей, 11 из которых — в Премьер-Лиге. Постараемся использовать его опыт для дальнейшей работы по развитию судейства», — цитирует Хачатурянца «Спорт-экспресс».

Напомним, Алексей Еськов принял решение приостановить профессиональную карьеру. Напомним, в матче «Спартак» – «Сочи» (2:2) арбитр отвечал за VAR. Красно-белые вели со счётом 2:0, но пропустили два гола с пенальти, первый из которых многим показался спорным, а второй и вовсе ошибочным. После этого судья провалил проверку на детекторе лжи.

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