Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов вошёл в тренерский штаб Игоря Черевченко в «Химках». Ранее 42-летний специалист работал с тренером в тульском «Арсенале».

Семшов — бывший профессиональный футболист, известный по выступлениям за московские «Торпедо» и «Динамо», а также за «Зенит». Тренерскую карьеру начал в Туле. Сначала Семшов помогал Сергею Кирьякову в штабе «Арсенала», а затем ассистировал сменившему его Миодрагу Божовичу. В 2018-м возглавил «Химик-Новомосковск», но через год вернулся в «Арсенал» и вошёл в тренерский штаб Игоря Черевченко, с которым сейчас воссоединился в «Химках».

Следующий матч «Химки» проведут с «Ростовом» в Ростове-на-дону. Встреча пройдёт завтра, 25 октября. Начало — в 16:30 мск.