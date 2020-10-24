«Локомотив» дома проиграл «Ротору», Миранчук не забил пенальти

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» уступил «Ротору». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 19-й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев. Кипер «Локо» отразил пенальти, но Фламарион Жовину Филью, успев на добивание, головой в падении переправив мяч в ворота. На 28-й минуте Дмитрий Рыбчинский сравнял счёт.
Во втором тайме «Ротор» вышел вперёд — Андрес Понсе дождался передачи к линии штрафной, прицелился и с левой пробил в дальнюю девятку. На 83-й минуте Антон Миранчук с пенальти пробил в штангу. Спустя четыре минуты «Ротор» забил третий гол, однако его отменили после видеопросмотра.
В добавленное время вторую жёлтую карточку получил Гжегож Крыховяк.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду входили ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).
Московский «Локомотив» набрал 21 очко в 12 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (6) — поднялся на 14-е место.
- 24 октября 2020
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