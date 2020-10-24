Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» дома проиграл «Ротору», Миранчук не забил пенальти

«Локомотив» дома проиграл «Ротору», Миранчук не забил пенальти
Футбол / РПЛ 0

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» уступил «Ротору». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 19-й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев. Кипер «Локо» отразил пенальти, но Фламарион Жовину Филью, успев на добивание, головой в падении переправив мяч в ворота. На 28-й минуте Дмитрий Рыбчинский сравнял счёт.

Во втором тайме «Ротор» вышел вперёд — Андрес Понсе дождался передачи к линии штрафной, прицелился и с левой пробил в дальнюю девятку. На 83-й минуте Антон Миранчук с пенальти пробил в штангу. Спустя четыре минуты «Ротор» забил третий гол, однако его отменили после видеопросмотра.

В добавленное время вторую жёлтую карточку получил Гжегож Крыховяк.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду входили ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

Московский «Локомотив» набрал 21 очко в 12 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (6) — поднялся на 14-е место.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
24 октября 2020, суббота. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 2
Ротор
Волгоград
0:1 Жовину Филью – 19'   1:1 Рыбчинский – 28'   1:2 Понсе – 57'
Удаления: Крыховяк – 90+5' / нет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020