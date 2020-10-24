Мусаев прокомментировал проигрыш «Краснодара» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о поражении в матче со «Спартаком» (1:3).
«В первом тайме неправильно тактически располагались в обороне, соперники отрезали нашу прессингующую зону, мы чувствовали явные проблемы на левом фланге, недостаточно качественно действовали в отборе. Во втором тайме улучшили перечисленные выше компоненты, в прессинге стали действовать по схеме 4-4-2, задняя линия активнее поджимала, плюс добавили в подборах, удачно вышел Уткин. Отыграли один мяч, но не хватило ресурса, и в итоге пропустили в одной из быстрых атак.
Почему поставили Сперцяна, а не Уткина? Обычное рабочее решение. Уткин играл с основе с «Ренном», мы были недовольны некоторыми компонентами в его игре, а Сперцян – в хорошей форме и доказал это в матчах за молодёжку», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
- 24 октября 2020
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