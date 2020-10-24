«ПСЖ» разгромил «Дижон», Мбаппе и Кин сделали по дублю
В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» одержал разгромную победу над «Дижоном». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Нападающий «ПСЖ» Мойзе Кин открыл счёт на 3-й минуте. Спустя 20 минут Кин оформил дубль. Форвард парижан Килиан Мбаппе довёл счёт до разгромного на 82-й минуте. Французский форвард сделал дубль спустя шесть минут. Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар отдал две голевые передачи.
«ПСЖ» набрал 18 очков в восьми матчах и поднялся на первое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Дижон» (2) занимает последнее, 20-е место в чемпионате. «Лилль» (17) — второй, у команды один матч в запасе с «Ниццей», который пройдёт завтра.
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