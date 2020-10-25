Незабитый пенальти Миранчука и красивый гол Понсе. Видеообзор матча «Локомотив» — «Ротор»

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» уступил «Ротору». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 19-й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев. Кипер «Локо» отразил пенальти, но Фламарион Жовину Филью, успев на добивание, головой в падении переправил мяч в ворота. На 28-й минуте Дмитрий Рыбчинский сравнял счёт.
Во втором тайме «Ротор» вышел вперёд — Андрес Понсе дождался передачи к линии штрафной, прицелился и с левой пробил в дальнюю девятку. На 83-й минуте Антон Миранчук с пенальти пробил в штангу. Спустя четыре минуты «Ротор» забил третий гол, однако его отменили после видеопросмотра.
Московский «Локомотив» набрал 21 очко в 12 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (6) — поднялся на 14-е место.
- 25 октября 2020
-
00:55
-
00:46
-
00:34
-
00:28
-
00:25
-
00:16
-
00:11
- 24 октября 2020
-
23:54
-
23:52
-
23:42
-
23:38
-
23:30
-
23:21
-
22:57
-
22:56
-
22:40
-
22:35
-
22:31
-
22:21
-
22:15
-
22:07
-
22:04
-
22:02
-
21:59
-
21:54
-
21:54
-
21:44
-
21:40
-
21:34
-
21:28
-
21:25
-
21:21
-
21:21
-
21:20
-
21:19