Понсе обхитрил Сафонова, Тедеско показал средний палец. Фото матча «Краснодар» — «Спартак»
24 октября в Краснодаре на одноимённом стадионе в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу московской команды.
Красно-белые дважды забили в первом тайме (Эсекьель Понсе и Виктор Мозес), во второй половине встречи Леон Сабуа сократил отставание «быков». Точку в победе «Спартака» поставил Джордан Ларссон.
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия покинул поле на 73-й минуте матча. Игрок сборной России уступил место Илье Гапонову. По предварительной информации, футболист получил травму голеностопа.
Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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