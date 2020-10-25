Понсе обхитрил Сафонова, Тедеско показал средний палец. Фото матча «Краснодар» — «Спартак»

24 октября в Краснодаре на одноимённом стадионе в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу московской команды.

Красно-белые дважды забили в первом тайме (Эсекьель Понсе и Виктор Мозес), во второй половине встречи Леон Сабуа сократил отставание «быков». Точку в победе «Спартака» поставил Джордан Ларссон.

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия покинул поле на 73-й минуте матча. Игрок сборной России уступил место Илье Гапонову. По предварительной информации, футболист получил травму голеностопа.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.