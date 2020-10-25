Альфонсо Дэвис пропустит около 2 месяцев из-за повреждения связок лодыжки

Стал известен характер повреждения и сроки восстановления 19-летнего канадского защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, получившего травму в матче 5-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом», завершившемся разгромной победой мюнхенцев со счётом 5:0.

Как утверждает cbc.ca, Альфонсо Дэвис получил повреждение связок правой лодыжки. Его восстановление займёт от шести до восьми недель. Таким образом, игрок рискует больше не выйти на поле в этом календарном году.

В сезоне-2019/2020 Альфонсо Дэвис, оцениваемый в € 45 млн, принял участие в 46 встречах за «Баварию», в которых отметился 3 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Он стал игроком мюнхенского клуба, перейдя из канадского «Ванкувера» за € 10 млн в январе 2019 года.