Альфонсо Дэвис пропустит около 2 месяцев из-за повреждения связок лодыжки
Стал известен характер повреждения и сроки восстановления 19-летнего канадского защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, получившего травму в матче 5-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом», завершившемся разгромной победой мюнхенцев со счётом 5:0.
Как утверждает cbc.ca, Альфонсо Дэвис получил повреждение связок правой лодыжки. Его восстановление займёт от шести до восьми недель. Таким образом, игрок рискует больше не выйти на поле в этом календарном году.
В сезоне-2019/2020 Альфонсо Дэвис, оцениваемый в € 45 млн, принял участие в 46 встречах за «Баварию», в которых отметился 3 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Он стал игроком мюнхенского клуба, перейдя из канадского «Ванкувера» за € 10 млн в январе 2019 года.
Хет-трик Левандовски принёс «Баварии» разгромную победу над «Айнтрахтом»
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