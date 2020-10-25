Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Г. Невилл: ван де Бек, должно быть, думает: «Что я делаю в „Манчестер Юнайтед“?»

Г. Невилл: ван де Бек, должно быть, думает: «Что я делаю в „Манчестер Юнайтед“?»
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о полузащитнике «красных дьяволов» Донни ван де Беке.

«Для меня загадка, как клуб использует ван де Бека, за которого было заплачено £ 40 млн. Он не является первым выбором Сульшера в каждом матче. Это загадка. Чем чаще он остаётся на скамейке запасных, тем чаще думаешь: „Это же игрок за 40 млн. Он должен попадать в основной состав“. А он, должно быть, думает: «Что я здесь делаю?» — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в начале сентября. Сумма трансфера составила € 40 млн плюс бонусы. Контракт нидерландского футболиста с английским клубом рассчитан на пять лет с возможностью продления ещё на один сезон.

Эвра: ван де Бек не нужен «Манчестер Юнайтед»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020