Г. Невилл: ван де Бек, должно быть, думает: «Что я делаю в „Манчестер Юнайтед“?»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о полузащитнике «красных дьяволов» Донни ван де Беке.
«Для меня загадка, как клуб использует ван де Бека, за которого было заплачено £ 40 млн. Он не является первым выбором Сульшера в каждом матче. Это загадка. Чем чаще он остаётся на скамейке запасных, тем чаще думаешь: „Это же игрок за 40 млн. Он должен попадать в основной состав“. А он, должно быть, думает: «Что я здесь делаю?» — приводит слова Невилла Sky Sports.
Напомним, ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в начале сентября. Сумма трансфера составила € 40 млн плюс бонусы. Контракт нидерландского футболиста с английским клубом рассчитан на пять лет с возможностью продления ещё на один сезон.
Эвра: ван де Бек не нужен «Манчестер Юнайтед»
- 25 октября 2020
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