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Рональд Куман: спорный пенальти в матче с «Реалом» повлиял на результат встречи

Рональд Куман: спорный пенальти в матче с «Реалом» повлиял на результат встречи
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвёл итоги матча с «Реалом» в чемпионате Испании. «Барселона» принимала мадридский «Реал» в матче 7-го тура Примеры. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой «сливочных» со счётом 3:1.

«Мы не заслуживали поражения. Спорное решение о назначении пенальти повлияло на результат встречи. Продолжаем путь», — написал Куман в своём "твиттере".

Пенальти был назначен при счёте 1:1. Клеман Лангле потянул за футболку капитана «сливочных» Серхио Рамоса.

«Реал» набрал 13 очков и вышел на первое место в таблице испанской Примеры. «Барселона» (7) — на 10-м месте.

В следующем туре «Барселоне» предстоит провести матч с «Алавесом», а «Реал» сыграет с «Уэской». Оба матча пройдут 31 октября.

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