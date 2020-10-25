Рональд Куман: спорный пенальти в матче с «Реалом» повлиял на результат встречи

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвёл итоги матча с «Реалом» в чемпионате Испании. «Барселона» принимала мадридский «Реал» в матче 7-го тура Примеры. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой «сливочных» со счётом 3:1.

«Мы не заслуживали поражения. Спорное решение о назначении пенальти повлияло на результат встречи. Продолжаем путь», — написал Куман в своём "твиттере".

Пенальти был назначен при счёте 1:1. Клеман Лангле потянул за футболку капитана «сливочных» Серхио Рамоса.

«Реал» набрал 13 очков и вышел на первое место в таблице испанской Примеры. «Барселона» (7) — на 10-м месте.



В следующем туре «Барселоне» предстоит провести матч с «Алавесом», а «Реал» сыграет с «Уэской». Оба матча пройдут 31 октября.