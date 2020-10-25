Филиппе Коутиньо получил травму
Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо получил травму, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Бразильский футболист прошёл медицинское обследование, в ходе которого у игрока было выявлено повреждение двуглавой мышцы левого бедра. Сроки восстановления Коутиньо не сообщаются.
Напомним, накануне Коутиньо принял участие в матче 7-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (1:3) и провёл на поле 90 минут. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 5 встречах чемпионата Испании, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
«Барселона» набрала 7 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (13).
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