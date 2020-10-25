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Менди в «Челси» пропустил 1 гол в 4 матчах. Кепа – 6 в 3 играх этого сезона

Менди в «Челси» пропустил 1 гол в 4 матчах. Кепа – 6 в 3 играх этого сезона
Футбол / Англия 0

Сенегалец Эдуард Менди провёл уже четвёртый матч в составе «Челси» во всех турнирах. Вчера, 24 октября, он помог своей команде набрать одно очко в матче 6-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Оставив на «Олд Траффорд» свои ворота на замке, Менди не пропустил в третьем матче подряд. В предыдущих двух случаях сыграть на ноль у него получилось в игре Лиги чемпионов против «Севильи» (0:0) и в матче 5-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (4:0).

При этом другой вратарь «аристократов» Кепа Аррисабалага пропустил 6 мячей в 3 играх этого сезона. Он защищал ворота «Челси» в матчах с «Саутгемптоном» (3:3), «Ливерпулем» (0:2) и «Брайтоном» (3:1).

Следующий поединок «Челси» проведёт 28 октября. Команда Фрэнка Лэмпарда сыграет в гостях с «Краснодаром» на групповом этапе Лиги чемпионов.

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