Созин: если все будут падать, как Жиго, любой навес в штрафную – пенальти или отмена гола

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал спорные эпизоды матча «Краснодара» со «Спартаком» (1:3).

«Я несколько раз пересмотрел эпизоды. Чернов упал с помощью Понсе, а вот падение Жиго – вопрос. Я, конечно, не член ЭСК, но если все будут падать, как Жиго от такого контакта, то любой навес в штрафную – пенальти или отмена гола», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Краснодар» принимал «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:1. Счёт был открыт на 13-й минуте матча, когда Эсекьель Понсе продавил защитника и пробил в противоход Матвею Сафонову. На 33-й минуте «Спартак» удвоил преимущество — Виктор Мозес на замахе убрал защитника и аккуратно положил мяч в дальний угол. Во втором тайме «Краснодару» удалось сократить отставание. Леон Сабуа с двух метров вколотил мяч в сетку ворот. На 81-й минуте красно-белые установили окончательный счёт встречи усилиями Ларссона.