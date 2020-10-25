Великолепный гол Мирзова — в видеообзоре матча «Ростов» — «Химки»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов принёс победу своей команде в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Василия Казарцева (Санкт-Петербург), ассистировали судьи на линиях Адлан Хатуев (Грозный) и Андрей Гурбанов (Краснодар).

Мирзов открыл счёт на 91-й минуте. Хавбек взял игру на себя на левом фланге атаки, ушёл сначала от Байрамяна, затем от Хаджикадунича и прицельно низом пробил с угла вратарской. Второй гол на 94-й минуте забил Брайан Идову.

Видео можно посмотреть на странице РПЛ в Rutube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Химки», набрав 9 очков, вышли на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (20) — на 6-м месте. Лидером турнира является «Спартак» (27).