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Карпин объяснил, почему сделал тройную замену в перерыве матча с «Химками»

Карпин объяснил, почему сделал тройную замену в перерыве матча с «Химками»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал тройную замену в перерыве матча с «Химками» (0:2). Специалист выпустил на поле Хорена Байрамяна, Никиту Пояркова и Романа Тугарева.

«Связано с тем, что не хватало идей впереди. Не хватало скорости, так что этими заменами решили освежить прежде всего атакующие действия. Думаю, что до удаления второй тайм можно внести в хороший актив команды: там и моменты создавали, и напряжение, единственное – не забили.

Планировались ли заранее замены Гиговича и Алмквиста? Во-первых, мы перестроились на 4-4-1, Алмквист – центральный нападающий, это его позиция. У него неплохая скорость, может убежать от защитников. Не планировали заранее, по ходу игры внесли коррективы. Гигович мог заменить любого из опорных полузащитников», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

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