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Карпин — об удалении: Ерёменко прямой ногой сыграл? Вы серьёзно?

Карпин — об удалении: Ерёменко прямой ногой сыграл? Вы серьёзно?
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал проигрыш в матче с «Химками» (0:2).

«Мы не забили – они забили. Пытались выиграть вдесятером. Говорил ли с Ерёменко по поводу удаления? Серьёзно? Он прямой ногой сыграл? Вы серьёзно? Видели момент? Да? И? Он играл прямой ногой? Куда? Он останавливал мяч и даже игрока не видел. С красной карточкой не согласен.

В первом тайме не хватало ясности в голове и атаке, не хватало идей. В обороне, не считая момента с отменённым пенальти у наших ворот, не могу вспомнить каких-то других опасностей. Второй тайм до удаления можно занести себе в актив, делали то, что должны были делать. Помогли замены, до красной карточки игра устраивала», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

«Ростов» в меньшинстве проиграл «Химкам», пропустив два гола в концовке
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