Тест Гнабри на коронавирус — ложноположительный. Игрок поедет на матч с «Локомотивом»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри сможет сыграть с «Локомотивом». У хавбека нет коронавирусной инфекции.

«Сержу Гнабри разрешено выйти из самоизоляции, которую он соблюдал в течение пяти дней. В последние четыре дня Гнабри сделал несколько ПЦР-тестов, все они дали отрицательный результат. Кроме того, вчера в субботу и сегодня в воскресенье был проведены тесты на антитела, которые также показали отрицательный результат.

Департамент здравоохранения Мюнхена предполагает, что положительный результат теста ПЦР, полученный во вторник, был ложноположительным. Гнабри снова присоединится к команде завтра. В понедельник игрок поедет в Москву на матч Лиги чемпионов", — сообщает пресс-служба «Баварии».

Ранее Гнабри прошёл тест на коронавирус. Результат анализа показал, что игрок заразился COVID-19.

27 октября мюнхенская команда сыграет с московским «Локомотивом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



В текущем сезоне 25-летний Гнабри провёл 4 матча за «Баварию» в чемпионате Германии и забил 3 гола. В прошлом сезоне в составе мюнхенского клуба игрок стал чемпионом страны, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. В «Баварию» полузащитник перешёл из бременского «Вердера» в 2017 году.