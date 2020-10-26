Депай посвятил забитый мяч травмированному ван Дейку

Голландский нападающий «Лиона» Мемфис Депай, забивший гол в матче восьмого тура чемпионата Франции с «Монако» (4:1), посвятил мяч своему соотечественнику, защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку.

Хозяева провели атаку «три в два», Депай получил передачу в центре штрафной, откуда пробил точно в угол ворот. Забив, Депай подбежал к телекамере и приподнял футболку, под которой была другая майка с надписью «Вирджил, будь сильным, мой брат».

Вирджил ван Дейк получил травму крестообразной связки колена в матче чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2). Высока вероятность, что он выбыл до конца сезона-2020/2021.

«Лион», набрав 13 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. «Монако» (11) занимает 12-е место.