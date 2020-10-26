Впервые с 2014 года Обамеянг не может забить в пяти матчах чемпионата подряд

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» проиграл «Лестер Сити» со счётом 0:1.

Единственный гол был забит в конце матча — на 80-й минуте автором забитого мяча стал Джейми Варди, которому ассистировал Дженгиз Ундер.

Габонский форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг ушёл с поля без забитого мяча. Таким образом, он не забивает в пяти матчах подряд в рамках чемпионата страны. Это произошло с Обамеянгом впервые с ноября 2014 года, тогда он выступал за дортмундскую «Боруссию».

Обамеянг перешёл в «Арсенал» из «Боруссии» в 2018 году за € 64 млн. В составе лондонского клуба он завоевал Кубок и Суперкубок Англии сезона-2019/2020.

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед» (1 ноября).