Впервые с 2014 года Обамеянг не может забить в пяти матчах чемпионата подряд
В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» проиграл «Лестер Сити» со счётом 0:1.
Единственный гол был забит в конце матча — на 80-й минуте автором забитого мяча стал Джейми Варди, которому ассистировал Дженгиз Ундер.
Габонский форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг ушёл с поля без забитого мяча. Таким образом, он не забивает в пяти матчах подряд в рамках чемпионата страны. Это произошло с Обамеянгом впервые с ноября 2014 года, тогда он выступал за дортмундскую «Боруссию».
Обамеянг перешёл в «Арсенал» из «Боруссии» в 2018 году за € 64 млн. В составе лондонского клуба он завоевал Кубок и Суперкубок Англии сезона-2019/2020.
В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед» (1 ноября).
«Арсенал» проиграл «Лестеру» в матче АПЛ
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