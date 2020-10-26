Нагельсман может сменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»
Наставник «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман может сменить Хосепа Гвардиолу в «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.
По данным источника, если Гвардиола откажется продлевать контракт с «Манчестер Сити», то руководство «горожан» может предложить эту должность Юлиану Нагельсману. Также ещё одним кандидатом является бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
Нагельсман возглавил «РБ Лейпциг» летом 2019 года. В прошлом сезона команда под его руководством заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Германии и дошла до 1/8 финала Кубка страны. Также «РБ Лейпциг» добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Пари Сен-Жермен». Контракт специалиста с клубом из Лейпцига рассчитан до лета 2023 года.
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