«Лестер» обыграл «Арсенал» на выезде впервые за 47 лет

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» проиграл «Лестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Крейга Поусона, ассистировали судьи на линиях Иан Хассин и Гарри Леннард.

Как сообщает Opta Sport, «Лестеру» удалось обыграть «канониров» на выезде впервые за 47 лет. Последняя победа датирована 1973 годом. Таким образом, «лисы» прервали серию из 27 матчей без побед в гостях во всех турнирах.

Напомним, единственный гол был забит в конце матча — на 80-й минуте автором забитого мяча стал Джейми Варди, которому ассистировал Дженгиз Ундер.

«Лестер Сити», набрав 12 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (9) — на 10-м месте. Лидером турнира является «Эвертон» (13).