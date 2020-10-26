Харлачёв: «Баварии» будто сказали: «Не победите зазнаек из «Локо» — всех расстреляем»

Бывший полузащитник «Локомотива» Евгений Харлачёв поделился воспоминаниями о встрече с «Баварией» в 1995 году. Тогда «железнодорожники» на выезде сенсационно одолели мюнхенцев в 1/32 финала Кубка УЕФА (1:0), а дома разгромно проиграли – 0:5.



«Все прекрасно понимали, что в Москве будет совсем другая «Бавария». Отчётливо помню, как немцы выходили из автобуса в Черкизово – у них на лицах было написано: шансов у «Локомотива» не будет. Бывает, тренер заходит в раздевалку и по внешнему виду своих футболистов понимает: всё сложится хорошо – такая уверенность от них исходит. А в другой раз смотришь на них и думаешь: сегодня кричи, не кричи – всё бесполезно. Такое вот внутреннее, подспудное ощущение у меня возникло, когда увидел физиономии немцев. Серьёзные, собранные: не футболисты – солдаты, убийцы! Им будто сказали: если не обыграете этих зазнаек – всех расстреляем (смеётся). Если на первый матч они выходили со смехом, улыбочками, то тут, кажется, ни один мускул на лицах не дрожал», — сказал Харлачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



Завтра, 27 октября, «Локомотиву» предстоит сыграть с «Баварией» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало – в 20:55 мск.

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