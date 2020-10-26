Луческу: «Ювентус» и «Барселона» выйдут из группы ЛЧ, «Динамо» же нацелено на Лигу Европы

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о перспективах команды в Лиге чемпионов, а также поддержал наставника «Ювентуса» Андреа Пирло.

«Нелегко начинать карьеру тренера в команде, которая всегда должна побеждать. Пирло должен найти баланс во всём. В матчах с „Ювентусом“ все соперники выкладываются на полную. Думаю, в конце концов результат будет зависеть от отношений, которые он выстроит со своими парнями. Я убеждён, что он сможет показать пример.

«Динамо» пять лет не участвовало в Лиге чемпионов. В команде много игроков академии, нам удалось пройти квалификацию, но ещё многое предстоит сделать. «Ювентус» заслужил победу в 1-м туре, но матч был равным. Надеюсь, что туринцы смогут выйти из группы вместе с «Барселоной». Мы же нацелены на Лигу Европы", — цитирует Луческу сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Radio Anch'io Sport.