Даррен Бент: после подписания нового контракта Обамеянг стал тенью самого себя

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент оценил спад в результативности форварда «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга. Габонский футболист не забивает в пяти матчах подряд в рамках Премьер-лиги.

«У него случился спад. Если оценить его форму в полуфинале и финале Кубка минувшего сезона, в суперкубке и в игре с „Фулхэмом“, то можно сказать, что он был одним из лучших нападающих Премьер-лиги. Вероятно, даже лучшим. Но после того, как Обамеянг подписал новый контракт, он стал тенью самого себя. Может быть, это совпадение.

Он упускает прекрасные возможности в играх, работает без прежней интенсивности. Он не выглядит человеком, который так уж наслаждается игрой.

Послушайте, уверенность для форварда играет огромную роль. Она важна для всех игроков, но особенно для центрфорварда. Когда ты привык забивать много голов, а затем внезапно перестаёшь это делать, это вызывает тревогу. Но, думаю, дело и в том, насколько он выкладывается", — цитирует Бента Talk Sport.