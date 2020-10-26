Диего Марадона: мечтаю забить ещё один гол сборной Англии, но на этот раз правой рукой

Легендарный аргентинский футболист, а ныне главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона рассказал, что хотел бы получить на предстоящий день рождения. 30 октября знаменитому аргентинцу исполнится 60 лет.



«Я мечтаю забить ещё один гол сборной Англии, но на этот раз правой рукой!» — приводит слова Марадоны France Football.



Напомним, в 1/4 финала чемпионата мира 1986 года Марадона, выступавший за сборную Аргентины, забил гол в ворота национальной команды Англии левой рукой. Рефери посчитал, что мяч был забит головой, и гол был засчитан. В том матче сборная Аргентины обыграла Англию со счётом 2:1 и впоследствии стала чемпионом мира. Марадона был признан лучшим игроком чемпионата мира.