Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бывший вратарь сборной Беларуси Хомутовский оштрафован за участие в акции протеста

Бывший вратарь сборной Беларуси Хомутовский оштрафован за участие в акции протеста
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский приговорён к штрафу за участие в акции протеста против президента страны Александра Лукашенко.

«Я вообще не хотел давать какие-либо комментарии, но пока проходило судебное заседание, в СМИ появилась недостоверная информация о том, что мне назначен административный арест на 10 суток. Эти публикации я увидел, когда вышел из здания суда, и вынужден был их срочно опровергать.

Всё заняло около 30 минут. К процессу был допущен мой адвокат. Судья внимательно выслушала наши пояснения и доводы, изучила материалы дела. Своего участия в акции протеста я не отрицал. В итоге суд назначил мне взыскание в виде штрафа. Постановление суда обжаловать не намерен», — приводит слова Хомутовского Tribuna.com.

Экс-вратарь сборной Беларуси — сотрудникам МВД: некоторые ваши коллеги взяли кровь на руки
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020